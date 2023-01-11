Байден заявил, что удивлен обнаружению секретных документов в его офисе

Президент США Джо Байден заявил, что не знал о том, что правительственные документы времен его вице-президентства с секретными сведениями были перенесены в его личный кабинет после его ухода с госслужбы. Он также сообщил, что сотрудничает с Министерством юстиции США, которое проводит проверку относительно случившегося.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque, Reuters Фото: Kevin Lamarque, Reuters

«Я был удивлен, узнав, что в этот офис (в здании Пенсильванского центра имени Байдена.— “Ъ”) были доставлены какие-либо правительственные документы», — сказал господин Байден, отвечая на вопросы журналистов (цитата по CNN).

Американский президент подчеркнул, что ему неизвестно, что содержится в документах, найденных в офисе в Вашингтоне, которым он пользовался, когда был почетным профессором Пенсильванского университета.

Личные поверенные президента обнаружили документы еще в ноябре. По словам господина Байдена, они были найдены в коробке, которая лежала в шкафу, вместе с другими бумагами. Адвокаты президента сразу уведомили о случившемся Национальный архив США, куда должны передаваться все подобные документы.

Глава государства сказал, что его адвокаты «сделали то, что должны были сделать». «Люди знают, что я серьезно отношусь к секретным документам, секретной информации»,— сказал он.

«И мы в полной мере сотрудничаем в рамках проверки, которая, как я надеюсь, будет вскоре завершена. И тогда будет больше подробностей»,— добавил Джо Байден.

По данным СМИ, среди секретных документов, найденных в здании вашингтонского аналитического центра, есть в том числе материалы, связанные с Украиной, Ираном и Великобританией.

В августе прошлого года похожая ситуация произошла с предыдущим президентом США Дональдом Трампом. Из его поместья во Флориде изъяли 11 комплектов документов с секретной информацией.

Дарья Эрозбек