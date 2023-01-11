Главные анонсы 11 января

Президент России Владимир Путин по видеосвязи проведет очередное совещание с членами правительства. Основной темой встречи станет обсуждение мер социальной поддержки граждан в новых субъектах России.

Министерство финансов России проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26240 и ОФЗ-ПД серии 26241 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Госкомиссия примет решение о дальнейших действиях наземных специалистов и экипажа поврежденного корабля «Союз МС-22», пристыкованного к Международной космической станции.

В Екатеринбурге состоится церемония открытия барельефов бывших мэров города Александра Высокинского и Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом). Участвует мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении предпринимателя и общественного деятеля Бориса Зимина (признан в РФ иноагентом), обвиняемого в особо крупном мошенничестве.

Октябрьский суд Санкт-Петербурга рассмотрит административное дело в отношении рэпера Oxxxymiron (Мирон Фёдоров, признан в РФ иноагентом), в чьем видеоклипе прокуратура выявила призывы к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности РФ.

Басманный суд Москвы рассмотрит дело в отношении журналиста Александра Невзорова (признан в РФ иностранным агентом) о распространении фейков про Вооруженные силы РФ.

Приморский краевой суд рассмотрит апелляционную жалобу защиты депутата Законодательного собрания Приморского края Артёма Самсонова, осужденного судом первой инстанции на 13 лет колонии за растление малолетнего.

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону приступит к рассмотрению по существу дела кущевского бизнесмена Александра Исюка, обвиняемого в ложном доносе и мошенничестве по уже прекращенному делу в отношении бывшей жены члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза.

Ярославский областной суд проведет заседание по делу бывшего депутата муниципального совета Некрасовского сельского поселения Ярославского района Александра Бортникова, обвиняемого в создании подпольной нарколаборатории.

В Кемерово областной суд рассмотрит жалобу прокурора на домашний арест бывшего председателя правительства региона Вячеслава Телегина, обвиняемого в мошенничестве.

Люблинский суд Москвы приступит к рассмотрению дела против дезинсектора, по чьей вине, по мнению обвинения, бабушка и внучка погибли от отравления арбузом.

Национальный банк Украины повысит требования к обязательным резервам банков, в частности, повысятся нормативы обязательного резервирования по текущим счетам на 5 п.п. - с 0 до 5% в гривне и до 15% в иностранной валюте на средства до запроса.

Городской суд Тбилиси проведет заседание по делу о возможной отсрочке исполнения тюремного наказания по состоянию здоровья бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили.

11 января запланировано приводнение у берегов Флориды американского космического корабля Cargo Dragon 2 компании SpaceX с образцами, полученными в ходе экспериментов на МКС.

Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране.