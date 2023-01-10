Проект школы «Фрегат» в Кстовском районе не прошел госэкспертизу

ООО «Школа Фрегат» получила отрицательное заключение государственной экспертизы на проектную документацию по строительству школы на 1125 мест в поселке Большая Ельня Кстовского района, сообщается в реестре ЕГРЗ.

Это одна из пяти школ «первой волны», которые региональные власти рассчитывают построить по концессионным соглашениям с подконтрольным АО «Корпорация развития Нижегородской области». На все проекты школ подобраны строительные подрядчики, однако из-за отрицательного заключения госэкспертизы проект школы «Фрегат» придется дорабатывать и устранять выявленные экспертами недостатки. Как ранее сообщал «Ъ-Приволжье» в областной корпорации рассчитывали сдать первые пять концессионных школ в 2023 году. Однако без утвержденного проекта школы «Фрегат» региональный концессионер не сможет приступить к ее строительству, а также привлечь заемное финансирование в банках.

Собеседник в правительстве Нижегородской области не исключает, что ранее запланированные сроки строительства будут продлены, тем более что много времени заняло согласование условий концессий и определение концессионера. Сначала на эту роль претендовал Сбербанк в лице дочерней компании «Сберинфра», затем проектами школ интересовалась компания «Просвещение», однако ни один из предполагаемых частных инвесторов в итоге не рискнул вести затратное строительство новых учебных заведений в районах области.

Иван Сергеев