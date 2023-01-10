Главные новости к утру 10 января

США думают над тем, чтобы включить поставки боевых бронемашин Stryker в следующий пакет помощи Украине, сообщило издание Politico. Американская администрация может объявить о новом пакете в конце следующей недели. В Госдепе США заявили, что Вашингтон стремится изменить динамику боевых действий на Украине, в частности за счет поставок тяжелой техники.

В Пенсильванском центре имени Байдена нашли секретные документы времен вице-президентства Джо Байдена. Белый дом признал, что он пользовался офисом, где нашли секретные бумаги. Теперь Минюст США проведет проверку и решит, стоит ли проводить расследование в отношении того, как секретные документы оказались в аналитическом центре.

«Ъ» выяснил, что Россия увеличила добычу нефти по итогам 2022 года на 2%, почти до 535 млн тонн. Эксперты ожидают сокращения добычи сырья в январе—феврале. Тем временем Bloomberg сообщил о продаже российской нефти по $38 за баррель, что ниже введенного G7 ценового потолка.

Телеканал «Дождь», признанный в России иностранным агентом, получил лицензию на вещание в Нидерландах. Решение об этом было принято еще 22 декабря, но журналистам стало известно об этом только сейчас. Ранее вещание телеканала прекратили Латвия, Литва и Эстония.

Эстония намерена в этом месяце представить юридический план для ареста российских активов. Страна хочет разработать законодательную базу, чтобы в дальнейшем передать их Украине.

К весне 2023 года количество DDoS-атак на российский бизнес может увеличиться на 300%. Урон от них будет в разы сильнее, чем раньше, поскольку тенденция изменится «от количества к качеству», говорит руководитель направления защиты на уровне приложений DDoS-Guard Дмитрий Никонов. Подробнее

В Пентагоне не видят признаков того, что Белоруссия намерена вступить в конфликт на Украине. ВС России и Белоруссии планируют провести совместные летно-тактические учения с 16 января по 1 февраля.

Великобритания впервые в истории совершила пуск космического аппарата со своей территории. Однако план вывести девять спутников провалился — из-за аномалии ракета не смогла выйти на орбиту.

Снижение цен на энергетический уголь делает экспорт в Азию через западные порты России нерентабельным. В этих условиях экспорт остается экономически привлекателен только при перевозке крупнейшими балкерами типа Capesize. В результате угледобывающие компании небольшого и среднего размера вынуждены увеличить продажи энергоугля крупным добытчикам и трейдерам, чтобы те формировали экспортные партии. Подробности

В ЮАР заявили, что США оказывают давление на все африканские страны, которые поддерживают Россию. Ранее страна разрешила российскому торговому судну Lady R причалить к своей военно-морской базе с отключенным радиоответчиком. Американские власти обвиняют владеющую Lady R компанию в перевозках оружия.

О предстоящих 10 января важнейших событиях — в анонсах «Ъ».