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Коммерсантъ FM
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Politico: США думают над передачей Украине бронетранспортеров Stryker

США рассматривают возможность отправки боевых бронированных машин Stryker на Украину в рамках предстоящего пакета помощи — чтобы помочь Киеву отразить ожидаемое весеннее наступление России. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

По данным газета, администрация США может объявить о новом пакете, в который войдут или не войдут Stryker, в конце следующей недели. Собеседники Politico подчеркнули, что окончательное решение еще не принято, и Белый дом может решить отправить Украине эти бронетранспортеры уже в следующем пакете помощи.

На прошлой неделе администрация Джо Байдена объявила, что поставит Киеву 50 боевых машин Bradley. Politico отмечает, что, хотя Stryker не такие мощные как Bradley, они движутся тише и могут перевозить большее количество солдат.

Военные поставки на Украину в ближайшее время увеличат не только США, но и другие страны НАТО. Например, Германия анонсировала передачу Украине батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot — в дополнение к тем, которые будут поставлены Вашингтоном. Также Берлин обещал поставить Киеву 40 боевых машин пехоты Marder.

Подробнее о военной помощи Украине — в материале «Ъ» «Европа проявляет чувство танка».

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