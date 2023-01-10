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Коммерсантъ FM
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Эстония подготовит к концу января план ареста российских активов

Эстония планирует в этом месяце представить юридический план для ареста российских активов, чтобы в дальнейшем передать их Украине. Об этом заявил официальный представитель МИД республики Михкель Тамм. Его слова передает Bloomberg.

Эстония намерена представить план к тому времени, когда Еврокомиссия разработает общеблоковое соглашение о том, как распорядиться €300 млрд евро замороженных резервов российского Центробанка и еще миллиардами замороженных активов россиян, находящихся под санкциями.

По оценкам эстонского органа по борьбе с отмыванием денег, замороженные средства на принадлежащих россиянам счетах в стране составляют почти €20 млн.

По словам собеседников Bloomberg, знакомых с вопросом, правительство Германии во главе с Олафом Шольцем готово конвертировать российские активы в помощь Украине, если будут решены «сложные юридические вопросы». Источник агентства рассказал, что одним из вариантов может быть изъятие активов у лиц которые, по версии западных властей, причастны к военным преступлениям, а не наложение общих арестов, на юридическое урегулирование которых могут уйти годы.

Дарья Эрозбек

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