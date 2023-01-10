Главные анонсы 10 января

В Москве пройдет заседание коллегии Евразийской экономической комиссии. В повестке вопросы об индикативных (прогнозных) балансах газа, нефти и нефтепродуктов ЕАЭС, о проведении социологических исследований в целях оценки уровня защищенности потребителей в странах ЕАЭС в 2021-2025 годах.

Хамовнический суд Москвы приступит к рассмотрению иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций Дальневосточного морского пароходства (головной компании группы Fesco).

Автодорожная часть Крымского моста будет полностью перекрыта в связи с ремонтно-восстановительными работами.

Вступит в должность замминистра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева.

В Воронежском областном суде состоится заседание по делу Виктора Мирского, обвиняемого в расправе над семьей из трех человек и подрыве отдела полиции.

В Москве состоится прощание с заслуженным деятелем искусств России, бывшим директором театра «Современник» и Московского Художественного театра Леонидом Эрманом, скончавшимся 7 января на 97-м году жизни.

В Брюсселе состоится встреча генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с главой МИД Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном.

В Вильнюсе пройдет заседание в правительстве представителей министерств и ведомств. В повестке вопрос о денонсировании договора с Белоруссией о приграничном сотрудничестве.

Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США опубликует ежемесячный прогноз по нефти.

Microsoft перестанет поддерживать операционную систему Windows 8.1, техническая помощь и обновления программного обеспечения предоставляться не будут.