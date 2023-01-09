SkyNews узнал о возможных поставках Украине британских танков Challenger 2

Великобритания может поставить Украине десять танков Challenger 2, но окончательное решение еще не принято, сообщил телеканал SkyNews со ссылкой на западный источник, знакомый с обстоятельствами переговоров.

По информации телеканала, дискуссия по поводу поставок танков Украине ведется в правительстве Великобритании уже несколько недель. По мнению украинского источника SkyNews, поставка британских танков может убедить западных союзников последовать примеру Лондона.

Challenger 2 — основной боевой танк сухопутных войск Великобритании, впервые поступивший на вооружение британской армии в 1994 году. Танк оснащен 120-миллиметровой нарезной пушкой L30A1 и двумя пулеметами калибра 7,62. Если Лондон примет соответствующее решение, Великобритания станет первой страной, которая поставит вооруженным силам Украины тяжелые танки западного производства, отмечает SkyNews.

Ранее власти Украины не раз запрашивали поставки немецких танков Leopard и американских Abrams, но получали отказ. В январе вице-президенты Бундестага Катрин Гёринг-Эккардт (партия «Зеленые») и Вольфганг Кубицкий (партия СвДП) поддержали отправку Leopard ВСУ. Поставку танков этого типа обсуждали в Польше.

Сегодня, 9 января, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не исключает возможных поставок тяжелых танков Leopard и Abrams на Украину. Ранее источник The Washington Post сообщил, что в США исключают отправку боевых танков Abrams Украине из-за того, что они слишком тяжелые (55 тонн) и оснащены турбинным двигателем, которому необходимо значительное количество топлива.

5 января президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Франция передаст украинской армии легкие танки AMX-10RC. До этого западные союзники воздерживались от передачи украинской армии тяжелой бронетехники западного производства.

Подробнее о решении Франции поставить Украине легкие танки — в материале «Франция прорвала танковую блокаду».

Эрдни Кагалтынов