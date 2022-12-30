По всей Украине объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, следует из данных ресурса по оповещению населения. В офисе президента сообщили об обстреле города Семеновска Черниговской области. По предварительной информации, в населенном пункте зафиксировано три «прилета», погиб один человек, в городе исчез свет. В 12:30 (13:30 мск) было объявлено об отбоях воздушных тревог.

Накануне, 29 декабря, по всей Украине также была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о работе ПВО на границе Киевской и Черниговской области. По данным «Страна.ua», две ракеты пролетели над городом Конотоп в Сумской области.

В тот же день в Белоруссии сообщили о падении ракеты недалеко от границы с Украиной. Как сообщает государственное агентство «Белта», она была запущена из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 и сбита белорусским ПВО. Минобороны Белоруссии сообщило, что ракета была выпущена с территории Украины.

Россия с 10 октября возобновила массовые удары по территории Украины. «Укрэнерго» сообщает о значительных повреждениях на некоторых электростанциях из-за массированных обстрелов. 27 декабря МВД Украины заявило, что в стране повреждено 702 объекта критической инфраструктуры.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов