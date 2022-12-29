Минобороны Белоруссии: упавшая ракета выпущена с территории Украины

В Минобороны Белоруссии заявили, что силами противовоздушной обороны была сбита ракета в районе деревни Горбаха Брестской области. По предварительным данным, обломки принадлежат зенитной управляемой ракете от комплекса С-300, выпущенной с территории Украины.

«Сегодня в районе 10:00 силами войск противовоздушной обороны была поражена воздушная цель»,— говорится в Telegram-канале Минобороны. В ведомстве добавили, что детали произошедшего сообщат в ближайшее время.

Комментируя падение украинской ракеты, комиссар Брестской области Олег Коновалов заявил, что жителям области абсолютно не стоит волноваться. «Такие случаи, к сожалению, бывают»,— добавил он.

О падении ракет на приграничные с Украиной территории стран сообщается не впервые. 15 ноября в результате падения ракеты на польскую деревню Пшеводув погибли два гражданина Польши. В конце октября также во время обстрела обломки сбитой украинскими военными ракеты упали в одном из населенных пунктов Молдавии. 5 декабря около города Бричаны на севере страны была обнаружена неразорвавшаяся ракета.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».