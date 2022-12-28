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Коммерсантъ FM
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Росстат: промпроизводство в России в ноябре снизилось на 1,8%

В ноябре 2022 года объемы промышленного производства сократились по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 1,8%, следует из данных Росстата. По сравнению с октябрем 2022 года отмечен прост производства на 1,6%. В целом за 11 месяцев нынешнего года промпроизводство снизилось на 0,1% по сравнению аналогичным периодом прошлого года.

Рост объемов производства в сравнении с ноябрем 2021 года показал только энергетический сектор — 1,5%, что связано с разницей температурных уровней в 2021 и 2022 годах.

В сырьевом секторе объемы добычи нефти и газа сократились по сравнению с ноябрем 2021 года на 2,1%, добыча угля — на 0,9%; добыча металлических руд — на 6,5%. Добыча полезных ископаемых сократилась по сравнению с ноябрем 2021 года на 2,2%, обрабатывающие отрасли снизили объемы производства на 1,7%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений,— на 10,7%.

Снизился выпуск автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов на 52,5%, выросло производство прочих транспортных средств и оборудования на 16,5%.

Максимальный рост объемов производства по сравнению с ноябрем 2021 года показали:

  • производство прочих транспортных средств и оборудования (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) — 16,5%;
  • производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) — 15,9%;
  • производство одежды — 8,7%.

Снижение объема выпуска продукции наблюдалось в следующих отраслях:

  • производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — 52,5%;
  • обработка древесины — 21,4%;
  • производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях,— 14,8%;
  • производство компьютеров и их комплектующих, а также компьютерной периферии, электронных и оптических изделий — 9,5%;
  • ремонт и монтаж машин и оборудования — 9,2%;
  • производство прочей неметаллической минеральной продукции — 8,6%;
  • производство текстильных изделий — 8,6%.

Мария Федотова

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