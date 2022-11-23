Он не низок, не высок

США и ЕС завершают подготовку к введению потолка цен на российскую нефть в рамках беспрецедентной попытки регулировать стоимость наиболее важного мирового сырья. Минфин США опубликовал четкий список правил, которых должны придерживаться участники рынка, чтобы не быть наказанными за нарушение потолка. Его уровень пока не установлен: США и ЕС обсуждают диапазон $65–70 за баррель, но в любом случае его планируется регулярно пересматривать. Впрочем, российские власти заявляют, что не будут продавать нефть по потолку вне зависимости от его значения, а остановить пересмотр правил игры может только угроза ценового шока со стороны стран ОПЕК+.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Страны Запада готовятся испытать на России механизм регулирования цен на нефть

Фото: Алексей Мякишев, Коммерсантъ Страны Запада готовятся испытать на России механизм регулирования цен на нефть

Фото: Алексей Мякишев, Коммерсантъ

Евросоюз и G7 обсуждают предельную цену покупки российской нефти на уровне $65–70 за баррель, утверждают источники Bloomberg. 23 ноября решение о предельной цене на нефть было вынесено на рассмотрение послов ЕС. Режим начнет распространяться на грузы, приобретенные после 5 декабря. Уровень предельной цены может быть в дальнейшем пересмотрен.

Одновременно Минфин США выпустил руководство для участников рынка относительно ценового потолка. Напомним, с 5 декабря американские и европейские компании не смогут торговать морскими партиями российской нефти, финансировать такие сделки, предоставлять для них суда и услуги страхования. Однако все эти операции будут разрешены для них, если нефть будет продана ниже установленной цены.

Поскольку европейские компании контролируют существенную часть мирового танкерного флота, а западные компании в целом — более 90% рынка морского страхования, то Россия, по мнению властей США и ЕС, вынуждена будет согласиться на применение потолка, чтобы продавать свою нефть.

Минфин США отдельно остановился на условиях, которые должны соблюдать участники рынка, чтобы не быть наказанными за нарушение потолка. Так, те компании, которые имеют прямой доступ к ценовой информации по сделкам (трейдеры и сырьевые брокеры), должны иметь и хранить в течение пяти лет документальное подтверждение, что купили российскую нефть по цене не выше потолка: это могут быть контракты, чеки, инвойсы и т. д. Остальные игроки (например, страховые компании) могут просто получать письменное заверение от своих контрагентов, что те соблюдают санкционные ограничения.

Сам потолок распространяется на нефть, отгруженную из России морем, до момента прохождения таможенного оформления в другой юрисдикции. Дальнейшие сделки с этой нефтью, если она перевозится сушей, не подпадают под потолок. Также регулирование не распространяется на нефтепродукты, произведенные из российской нефти в третьих странах, при этом уровень переработки должен быть существенным (блендинг таким не считается).

Российские власти неоднократно заявляли, что не намерены продавать нефть в страны, которые будут применять потолок.

Вице-премьер Александр Новак 21 ноября прямо указал, что российские нефтекомпании могут сократить добычу, если им не удастся продать свою нефть «рыночно ориентированным партнерам». Это заявление было обнародовано практически одновременно с заявлением министра нефти Саудовской Аравии Абдель Азиза бен Сальмана, который не только опроверг сообщения WSJ о возможном повышении квоты ОПЕК+ на заседании 4 декабря, но и допустил «дополнительные меры по сокращению добычи» в случае необходимости.

Ценовой потолок представляет потенциальную угрозу для регулирующей функции ОПЕК+ и может привести к образованию картеля потребителей нефти, заявил “Ъ” член комитета по энергетике Госдумы Юрий Станкевич. Мировой экспорт нефти, почти на 70% контролируемый ОПЕК и Россией,— это типичный рынок продавца, на котором цены устанавливают производители, поясняет депутат, а установление потолка — попытка усилить роль потребителей при определении цены.

Страны ОЭСР, Индия и Китай закупают почти 90% от всего объема импорта нефти в мире, на долю Индии и Китая приходится более трети импорта, продолжает он: даже формально отказавшись имплементировать механизм ценового потолка, Индия и Китай могут использовать его в своих интересах. По мнению господина Станкевича, протестировав такой механизм на России, западные страны могут применить его и для других экспортеров нефти, в том числе членов ОПЕК. «Только угроза шока предложения со стороны ОПЕК наподобие того, что произошел в середине 1970-х годов, может остановить глобальный передел энергетических рынков»,— отмечает он, добавляя, что в интересах российских нефтекомпаний — проработка с партнерами по ОПЕК+ возможности формирования консолидированной позиции и ее доведения до потребителей.

Аналитики ждут некоторого сокращения экспорта и добычи российской нефти в результате введения потолка.

По мнению Максима Малкова из Kept, в России может произойти спад добычи нефти, но после налаживания цепочек поставок в течение двух-трех месяцев она восстановится. Отказ или резкое снижение интереса к покупке российской нефти маловероятно, так как у потребителей не так много запасных вариантов, считает Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов. Он также допускает, что в течение первых двух—четырех месяцев с момента введения потолка с большой вероятностью основные покупки российской нефти будут приходиться на госкомпании Китая и Индии, поскольку они меньше опасаются санкций, и российских трейдеров.

Дмитрий Козлов