Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Зарубежные СМИ: Как в Китае готовятся к открытию границ?

27 декабря, вторник

Китайские туристы собирают чемоданы, впервые за три года их выпустят за границу. Сервисы бронирования фиксируют семикратный спрос на поездки из КНР после новостей об отмене карантина. Ограничения снимут 8 января. Это коснется и въезжающих в Китай. Пекин, в частности, отменит обязательную самоизоляцию и упростит процедуру выдачи виз, хотя туристических среди них пока нет, говорится в сообщении МИДа страны. Власти также рассматривают возможность открытия наземного пассажирского сообщения между Россией и Китаем в начале 2023 года, рассказали в Генконсульстве РФ в Харбине. В мировых СМИ отмена карантина в Китае стала главной темой. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Фото: Tingshu Wang, Reuters

Фото: Tingshu Wang, Reuters

Отрицательный результат теста на COVID-19 — это все, что потребуется иностранным туристам для въезда в Китай с 8 января. Власти отменяют обязательный пятидневный карантин и трехдневную самоизоляцию дома. Ограничения на количество международных рейсов тоже снимают. Пекин упростит подачу заявлений на получение виз для иностранцев, уточняет агентство Bloomberg, с какой бы целью они ни поехали в Китай: от бизнеса и учебы до встречи с родственниками. Выездной туризм, который практически сошел на нет во время пандемии, тоже возобновится. Последние три года китайцы могли покидать страну только в деловых целях.

В течение получаса после официального заявления Пекина количество запросов на поездки из Китая выросло втрое, сообщает CNBC со ссылкой на данные сервиса Trip.com. В топ-10 направлений вошли Япония, Таиланд, Южная Корея, США, Сингапур, Малайзия, Австралия и Великобритания. Китайцы также намерены отправиться в Гонконг и Макао. Местные платформы онлайн-бронирования фиксируют еще больший спрос. О семикратном отчитался сервис Qunar, передает агентство «Цайлянь». Свои поездки граждане КНР планируют на новогодние праздники, которые начнутся в Китае 21 января.

«Мы многое упустили за несколько лет пандемии,— цитирует Bloomberg одного из пользователей Weibo, китайского аналога Twitter.— Надеюсь, скоро вздохнем спокойно и поедем куда хотим».

Пользователи местных соцсетей обрадовались долгожданному снятию ограничений на выезд, сообщает газета The Guardian. Но это хорошая новость и для всех остальных: китайские туристы были важным источником дохода для отельеров во всех странах, уточняет издание.

Между тем растут китайские, японские и корейские ценные бумаги, добавляет Bloomberg. В лидерах — акции ритейлеров и туристических компаний. Но желание поскорее вернуться к нормальной жизни контрастирует с риском переполнения больниц, отмечает агентство. Отказ от жестких ограничений в начале декабря привел к взрывному росту заболеваемости в Китае. «Еще месяц назад мы обещали придерживаться политики нулевой терпимости, а сейчас делаем вид, будто ничего не было», — цитирует Bloomberg пользователя Weibo.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...