Зарубежные СМИ: Как в Китае готовятся к открытию границ?

Китайские туристы собирают чемоданы, впервые за три года их выпустят за границу. Сервисы бронирования фиксируют семикратный спрос на поездки из КНР после новостей об отмене карантина. Ограничения снимут 8 января. Это коснется и въезжающих в Китай. Пекин, в частности, отменит обязательную самоизоляцию и упростит процедуру выдачи виз, хотя туристических среди них пока нет, говорится в сообщении МИДа страны. Власти также рассматривают возможность открытия наземного пассажирского сообщения между Россией и Китаем в начале 2023 года, рассказали в Генконсульстве РФ в Харбине. В мировых СМИ отмена карантина в Китае стала главной темой. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tingshu Wang, Reuters Фото: Tingshu Wang, Reuters

Отрицательный результат теста на COVID-19 — это все, что потребуется иностранным туристам для въезда в Китай с 8 января. Власти отменяют обязательный пятидневный карантин и трехдневную самоизоляцию дома. Ограничения на количество международных рейсов тоже снимают. Пекин упростит подачу заявлений на получение виз для иностранцев, уточняет агентство Bloomberg, с какой бы целью они ни поехали в Китай: от бизнеса и учебы до встречи с родственниками. Выездной туризм, который практически сошел на нет во время пандемии, тоже возобновится. Последние три года китайцы могли покидать страну только в деловых целях.

В течение получаса после официального заявления Пекина количество запросов на поездки из Китая выросло втрое, сообщает CNBC со ссылкой на данные сервиса Trip.com. В топ-10 направлений вошли Япония, Таиланд, Южная Корея, США, Сингапур, Малайзия, Австралия и Великобритания. Китайцы также намерены отправиться в Гонконг и Макао. Местные платформы онлайн-бронирования фиксируют еще больший спрос. О семикратном отчитался сервис Qunar, передает агентство «Цайлянь». Свои поездки граждане КНР планируют на новогодние праздники, которые начнутся в Китае 21 января.

«Мы многое упустили за несколько лет пандемии,— цитирует Bloomberg одного из пользователей Weibo, китайского аналога Twitter.— Надеюсь, скоро вздохнем спокойно и поедем куда хотим».

Пользователи местных соцсетей обрадовались долгожданному снятию ограничений на выезд, сообщает газета The Guardian. Но это хорошая новость и для всех остальных: китайские туристы были важным источником дохода для отельеров во всех странах, уточняет издание.

Между тем растут китайские, японские и корейские ценные бумаги, добавляет Bloomberg. В лидерах — акции ритейлеров и туристических компаний. Но желание поскорее вернуться к нормальной жизни контрастирует с риском переполнения больниц, отмечает агентство. Отказ от жестких ограничений в начале декабря привел к взрывному росту заболеваемости в Китае. «Еще месяц назад мы обещали придерживаться политики нулевой терпимости, а сейчас делаем вид, будто ничего не было», — цитирует Bloomberg пользователя Weibo.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".