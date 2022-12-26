Главные новости к утру 26 декабря

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о проверке «сведений о происшествии» на военном объекте в Энгельсе. Так он отреагировал на сообщения в соцсетях о взрыве на аэродроме.

Для оборотных штрафов за утечки персональных данных может быть установлен верхний предел в 500 млн руб., а нижний — в 5 млн руб., узнал «Ъ». Это следует из доработанного законопроекта Минцифры. О документе

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал статью об итогах 2022 года. Он обозначил в ней цели военной операции, включая «полную демилитаризацию украинского государства», и объяснил, что считает предателями тех, кто желает поражения своей стране. Господин Медведев таже заявил, что новые договоренности по разоружению сейчас не нужны.

После ухода Apple из РФ российские операторы не смогли договориться с ней о поддержке функций VoLTE и VoWiFi на своих сетях для телефонов линейки iPhone 14, выяснил «Ъ». Эти функции улучшают качество связи, и на звонки через VoLTE в крупных городах России приходится более 60% голосового трафика. Подробнее

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Запад в отсутствии усилий в разрешении российско-украинского конфликта. По его мнению, страны Запада занимались «лишь провокациями».

Глава Генштаба Сербии Милан Мойсилович назвал сложной ситуацию на севере Косово и отправился на границу. Он считает, что происходящее требует присутствия сербской армии на границе.

Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия продолжает рассматривать Европу как потенциальный рынок для сбыта газа. Он отметил, что рынок Европы остается открытым для сжиженного природного газа, поставки которого по итогам года вырастут до 21 млрд кубометров. О попытках ЕС справиться с энергокризисом

Тревожность россиян в 2022 году заметно выросла, следует из очередного доклада в рамках «Национального индекса тревожностей», подготовленного агентством КРОС. Согласно результатам анализа сообщений в СМИ и социальных сетях, ее общий уровень превысил прошлогодний в два раза. Но если в 2021-м страхи россиян в основном провоцировала пандемия коронавируса, то в уходящем году аббревиатуру COVID-19 уже никто не вспоминал, а главным источником тревог стала специальная военная операция. Подробнее

Экспорт «Росатома» в 2022 году вырастет на 15% и превысит $10 млрд, прогнозирует директор госкорпорации Алексей Лихачев. Портфель зарубежных заказов стабильно держится на уровне $200 млрд. О перспективах атомной отрасли

Сделка по продаже фабрики IKEA в Новгороде находится на финальном этапе, сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин. По его словам, она может состояться до конца первого квартала 2023 года. Кто претендует на активы

О предстоящих 26 декабря важнейших событиях — в анонсах «Ъ».