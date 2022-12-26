Медведев написал статью о целях военной операции, рисках мировой войны и предателях

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал статью об итогах 2022 года. Он обозначил в ней цели военной операции, включая «полную демилитаризацию украинского государства», объяснил, кого считает предателями, и рассказал о рисках Третьей мировой войны.
Главное из статьи для «Российской газеты»:
- О военной операции. Ее цели — «защита наших соотечественников на новых территориях», «денацификация отвратительного, почти фашистского режима Украины», «полная демилитаризация украинского государства», получение «гарантий от агрессий в будущем». Решение о начале операции «стало трудным, вынужденным шагом под давлением обстоятельств», речь шла «не только о защите братских республик Донбасса, но и о безопасности и суверенитете самой России… о ее выживании». Россия приложит усилия, «чтобы отвратительный режим киевских националистов прекратил свое существование».
- Об отношениях с Западом. России теперь «не с кем, не о чем, да и незачем» договариваться на Западе. Можно забыть о «нормальных отношениях с Западом» на годы или десятилетия вперед. Россия обойдется «без них, до тех пор, пока к власти там не придет новое поколение разумных политиков», будет развивать отношения с остальным миром.
- О русофобии. Россия проходила такое «не раз». Вспоминать нужно «не только ХХ, но и XIX век, когда в мире тоже бушевала антирусская истерия». «Самоубийство или расправа не состоялись ни в позапрошлом, ни в прошлом веке. Ни после Первой и Второй мировых войн или развала Союза ССР».
- О влиянии санкций стран Запада. Они «разрушают фундаментальные принципы рыночной экономики». Ограничения на рынке нефти привели к созданию «гигантской "серой зоны", где операции совершаются без оглядки на сильных мира сего». Россия не должна ограничиваться в способах защиты от санкций, «мы вправе делать с их активами все, что считаем приемлемым на основе нашего права».
- О международных отношениях. Вся система «станет не только многополярной, но и многоукладной, базирующейся на принципах благожелательного невмешательства». «Новый мир будет готов сотрудничать с Западом — но исключительно на принципах равноправия и взаимного уважения». Усилятся противоречия «между недавними союзниками по антироссийскому блоку». В перспективе «грядет постепенная смена экономического и энергетического укладов в этих странах», появятся новые резервные валюты.
- О рисках ядерной войны. Мир балансирует «на грани Третьей мировой войны и ядерной катастрофы». Россия будет делать все, чтобы их «не допустить». «Наших врагов» останавливает только понимание, что Москва «будет руководствоваться Основами государственной политики РФ в области ядерного сдерживания». «И в случае, если возникнет реальная угроза, будет действовать по ним. Беда в том, что в таком случае никто впоследствии не разберется, что это было — ответно-встречный удар или превентивный. Это, конечно, пугает западных благодетелей».
- О разоружении. «Новые договоренности по разоружению в настоящий момент нереальны и не нужны. Чем быстрее будут получены гарантии максимальной безопасности, которые устраивают нашу страну, тем быстрее нормализуется ситуация». Если России не дадут гарантии безопасности, то напряжение «будет сохраняться неопределенно долго».
- О диалоге с Украиной. «Любые переговоры с нынешним, марионеточным украинским руководством стали абсолютно бессмысленны».
- О предателях. Ими являются те, кто «в условиях военной кампании желает поражения своей стране и ее армии». «Прощения им быть не должно».
- О российском обществе. В нем постепенно исчезает образовавшаяся «чужеродная токсичная пена». Неуклонно идет процесс взросления общества и «он необратим». «Еще не все успели осознать, насколько сильно изменилась наша жизнь, какие цели будут главными на долгие годы вперед». «На передовой рвутся снаряды, а кто-то считает, что это не его дело. Одни люди дежурят в пунктах размещения беженцев и помогают отстраивать разрушенные обстрелами дома, другие — не замечают происходящего».