Медведев написал статью о целях военной операции, рисках мировой войны и предателях

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал статью об итогах 2022 года. Он обозначил в ней цели военной операции, включая «полную демилитаризацию украинского государства», объяснил, кого считает предателями, и рассказал о рисках Третьей мировой войны.

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