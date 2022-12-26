Глава Генштаба Сербии назвал сложной ситуацию на севере Косово и отправился на границу

Президент Сербии Александр Вучич отправил начальника Генштаба Милана Мойсиловича на границу с частично признанным Косово. Сам генерал оценил ситуацию как требующую присутствия сербской армии на границе. Вместе с тем около патруля миссии НАТО в Косово (KFOR) раздались выстрелы.

«Ситуация сложная. Она требует присутствия армии Сербии вдоль административной линии»,— сказал господин Мойсилович Pink TV (цитата по AFP). Он сообщил, что направляется в Рашку — город в 10 км от границы с Косово. «Задачи, поставленные перед сербской армией…, точны и ясны и будут полностью выполнены»,— добавил генерал.

По информации сербских СМИ, накануне, 25 декабря, вечером в населенном пункте Зубин-Поток произошла стрельба и столкновения у баррикад, которые построили сербы. Утверждается, что сербов обстреляла косовский спецназ. Вместе с тем косовские СМИ сообщили о нападении сербов на подразделения KFOR. Миссия НАТО позднее сообщила, что возле нее в районе Зубин-Поток были слышны выстрелы, передает Reuters. Никто не пострадал.

Очередное обострение на севере Косово произошло 10 декабря на фоне задержания бывшего полицейского-серба Деяна Пантича косовскими правоохранительными органами. Сербское население в ответ сделало баррикады на дорогах и вышло на акции протеста.

Как ЕС пытается остановить конфликт — в материале «Ъ» «Сербии предлагают сдаться в план».

Леонид Уварчев