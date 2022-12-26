Главные анонсы 26 декабря

Президент России Владимир Путин, как ожидается, подпишет указ об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть.
Банк России опубликует информационно-аналитический комментарий «Мониторинг предприятий: оценки, ожидания, комментарии».
В Санкт-Петербурге состоится неформальная встреча глав стран СНГ.
Министр иностранных дел Сергей Лавров проведет рабочую встречу с представителями российских средств массовой информации.
Власти Турции, как ожидается, обнародуют новые данные по газовому месторождению в Черном море.
В Белгороде пройдет конкурс на пост мэра города.
В Москве первые электроавтомобили «Москвич» поступят в продажу.
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