Последнее слово Виталия Молчанова, новый прокурор и сокращение числа депутатов облдумы

Фото: Дарья Петерсон
По закону
Ярославна оштрафована по статье о дискредитации ВС РФ за пикет.
Прокурор просит пожизненный срок Виталию Молчанову, обвиняемому в убийстве двух девочек в Рыбинске. Сам обвиняемый просит не назначать ему пожизненное.
Ярославский СК выявил исполнителя заказного убийства, совершенного 15 лет назад.
Ярославский СК организовал проверку после падения ребенка в люк.
Отставки и назначения
Прокурором Ярославской области назначен Александр Лоренц.
Главой Брейтовского района стал снова Андрей Перов.
Главный тренер «Локомотива» продлил контракт с клубом на два года.
Городская и региональная политика
В Ярославле вырастет стоимость проезда в общественном транспорте.
В Рыбинске проезд в общественном транспорте подорожает до 28 руб.
Ярославская облдума сокращает число депутатов.
Рыбинск вернул котельные и теплосети в собственность города.
Цифра недели
«Шинник» заработал 13,5 млн руб. в 2022 году.
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