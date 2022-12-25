Последнее слово Виталия Молчанова, новый прокурор и сокращение числа депутатов облдумы

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По закону

Ярославна оштрафована по статье о дискредитации ВС РФ за пикет.

Прокурор просит пожизненный срок Виталию Молчанову, обвиняемому в убийстве двух девочек в Рыбинске. Сам обвиняемый просит не назначать ему пожизненное.

Ярославский СК выявил исполнителя заказного убийства, совершенного 15 лет назад.

Ярославский СК организовал проверку после падения ребенка в люк.

Отставки и назначения

Прокурором Ярославской области назначен Александр Лоренц.

Главой Брейтовского района стал снова Андрей Перов.

Главный тренер «Локомотива» продлил контракт с клубом на два года.

Городская и региональная политика

В Ярославле вырастет стоимость проезда в общественном транспорте.

В Рыбинске проезд в общественном транспорте подорожает до 28 руб.

Ярославская облдума сокращает число депутатов.

Рыбинск вернул котельные и теплосети в собственность города.

Цифра недели

«Шинник» заработал 13,5 млн руб. в 2022 году.

Алла Чижова

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