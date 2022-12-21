В Ярославле вырастет стоимость проезда в общественном транспорте

Правительство области сообщило, что в Ярославле стоимость поездки в общественном транспорте с 1 января 2023 года составит 32 руб., вместо 28 руб., также увеличится стоимость проезда на автобусных межмуниципальных маршрутах – 3,43 руб. за один км, что больше на 19 копеек, чем сейчас. В ярославском департаменте регулирования тарифов пояснили, что стоимость проезда пересмотрели после оценки реальных расходов перевозчиков. В расчетах учитывался и тот факт, что в Ярославле тарифы не пересматривались с 2019 года.

«В последние годы серьезно выросла стоимость топлива, запчастей, повысились затраты на техническое обслуживание и ремонт подвижного состава. В настоящее время, исходя из реальных затрат перевозчиков, объективный тариф на разовую поездку в автобусе, троллейбусе и трамвае составляет в среднем 40 руб. Цена билета значительно ниже. Для обеспечения минимального роста оплаты проезда для жителей основную финансовую нагрузку берет на себя бюджет»,— пояснила директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных.

Стоимость проездных билетов составит на один вид транспорта — 1 550 руб., на два — 1 950 руб., на три — 2 200 руб. Проездные рабочего дня – 1100, 1350, 1550 руб. соответственно. На проездные, купленные до 1 января, повышение стоимости не распространится.

По информации правительства области будут сохранены региональные льготы для отдельных категорий граждан по освобождению от оплаты 50% и 100% стоимости проезда в общественном транспорте.

Алла Чижова

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