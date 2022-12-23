В Рыбинске проезд в общественном транспорте подорожает до 28 рублей

С 1 января 2023 года в Рыбинске стоимость поездки в автобусе составит 28 руб., а в троллейбусе останется прежней — 26 руб. В городской администрации пояснили, что увеличились экономически обоснованные затраты на перевозку пассажиров автомобильным транспортом и появилась необходимость повышения тарифа на 2 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска

Решение о повышении стоимости проезда было принято областным департаментом регулирования тарифов. Повышение скажется и на льготных месячных проездных билетах, их стоимость составит 580 руб.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославле стоимость поездки в общественном транспорте с 1 января 2023 года составит 32 руб., вместо 28 руб., также увеличится стоимость проезда на автобусных межмуниципальных маршрутах – 3,43 руб. за один км, что больше на 19 копеек, чем сейчас. В ярославском департаменте регулирования тарифов пояснили, что стоимость проезда пересмотрели после оценки реальных расходов перевозчиков.

Алла Чижова

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