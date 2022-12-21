«Шинник» заработал 13,5 млн рублей в 2022 году

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков рассказал о заработках клуба в уходящем году. Соответствующую информацию он опубликовал в своем телеграм-канале.

«Речь идет о собственных доходах, полученных клубом. В 2019 году собственный доход составил 3,6 млн руб. В 2020 году — 5,5 млн руб. В 2021 году — 8 млн руб. На конец ноября 2022 года доход клуба составил 13,5 млн руб. К концу декабря по прогнозу бюджет пополнится еще на 5 млн руб. Надеюсь, в 2023 году мы будем бить новые рекорды»,— подписал свой пост господин Кулаков.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что специалисты посчитали среднюю посещаемость матчей 106-и отечественных команд. Среди них ярославский «Шинник» занял 36-е место. В среднем на каждой игре черно-синих присутствовали 1550 зрителей, а заполняемость стадиона составила 6,7% при вместимости около 22 тыс. болельщиков.

Григорий Петерсон

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