Виталий Молчанов выступит с последним словом в ярославском облсуде

В Ярославском областном суде состоялись прения по уголовному делу в отношении Виталия Молчанова, обвиняемого в изнасиловании и убийстве двух несовершеннолетних девочек в Рыбинске. На следующем заседании, 23 декабря, Молчанов сможет выступить с последним словом. Гособвинитель и начальник уголовно-судебного отдела ярославской прокуратуры Петр Федоренко рассказал «Ъ-Ярославль», что подсудимый частично признает вину.

«Государственное обвинение просит назначить по совокупности преступлений и по совокупности приговоров пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима»,— сказал господин Федоренко. Отмечается, что гособвинение настаивает на отмене условно-досрочного освобождения по приговору от 2010 года.

«Ъ-Ярославль» стало известно, что Молчанов признается только в убийстве, однако считает, что оно было совершено не с особой жестокостью. Вину в изнасиловании и в совершении насильственных действий сексуального характера не признает.

От комментариев адвокат Молчанова отказался.

Виталий Молчанов обвиняется по трем статьям: покушение на изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, убийство двух малолетних лиц, с особой жестокостью, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера.

Тела двух несовершеннолетних девочек в сентябре 2020 года были обнаружены их матерью. По версии следствия, преступления совершил сожитель матери Виталий Молчанов. Вскоре выяснилось, что Виталий Молчанов в 2010 году был осужден Чкаловским районным судом Екатеринбурга за изнасилование и убийство ребенка. После освобождения маньяк переехал в Рыбинск.

Алла Чижова