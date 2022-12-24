Рыбинск вернул котельные и теплосети в собственность города

В Рыбинске котельные и сети теплоснабжения вновь принадлежат администрации города. ПАО «ТГК-2» продало ООО «Рыбинская генерация» муниципальному предприятию «Дорожно-эксплуатационное строительство» за 70 тыс. руб. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

«Немного позже расскажу о том, какие у нас планы по восстановлению системы теплоснабжения. Они не краткосрочные. Работы предстоит много и не на один год. Но в любом случае сделка дает нам законные основания для самостоятельных решений»,— написал господин Рудаков.

Напомним, в 2019 году администрация города Рыбинск заключила концессию с ООО «Рыбинская генерация» (учредителем которой является ПАО «ТГК-2» — прим. «Ъ-Ярославль»), передав МУП «Теплоэнерго», которой принадлежат котельные и сети.

Алла Чижова