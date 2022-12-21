Главный тренер «Локомотива» продлил контракт с клубом на два года

Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин продлил контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба команды. Новое соглашение между сторонами будет действовать до конца сезона-2024/2025.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Никитин возглавил «железнодорожников» в 2021 году. До ярославцев он возглавлял столичный ЦСКА, вместе с которым стал обладателем Кубка Гагарина в 2019 году. После поражения в финале Кубка Гагарина в 2021 году от «Авангарда» Никитин был уволен с поста главного тренера армейцев.

В прошлом сезоне «Локомотив» под его руководством дошел до 1/4 финала Кубка Гагарина, в котором уступил ЦСКА, а в регулярном чемпионате команда заняла шестое место в Западной Конференции, набрав 55 очков в 47 матчах. В 41-м туре первенства КХЛ в текущем сезоне «паровозы» набрали 56 очков. Клуб располагается на втором месте в турнирной таблице.

Григорий Петерсон

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