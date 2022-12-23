Обвиняемый в убийстве двух девочек в Рыбинске просит не назначать ему пожизненное

Сегодня в Ярославском областном суде Виталий Молчанов, обвиняемый в изнасиловании и убийстве двух несовершеннолетних девочек в Рыбинске, выступил с последним словом. Суд удалился в совещательную комнату, оглашение приговора состоится 28 декабря.

Как сообщил гособвинитель Петр Федоренко, в последнем слове подсудимый просил не назначать ему пожизненное лишение свободы. Молчанов полагает, что не представляет опасности для общества, преступления совершены из-за наличия у него психического расстройства, а не умысла.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что подсудимый частично признает вину. Государственное обвинение просит назначить пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

«Ъ-Ярославль» стало известно, что Молчанов признается только в убийстве, однако считает, что оно было совершено не с особой жестокостью. Вину в изнасиловании и в совершении насильственных действий сексуального характера не признает.

Тела двух несовершеннолетних девочек в сентябре 2020 года были обнаружены их матерью. По версии следствия, преступления совершил сожитель матери Виталий Молчанов. Вскоре выяснилось, что Виталий Молчанов в 2010 году был осужден Чкаловским районным судом Екатеринбурга за изнасилование и убийство ребенка. После освобождения маньяк переехал в Рыбинск

Алла Чижова

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