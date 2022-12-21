Ярославский СК выявил исполнителя заказного убийства, совершенного 15 лет назад

Следственный комитет по Ярославской области расследует обстоятельства заказного убийства, совершенного в 2007 году, с целью сокрытия другого преступления. В декабре 2022 года исполнителю было предъявлено обвинение, он признал вину в полном объеме и сейчас содержится под стражей. Следствие проводит последние действия, направленные на завершение расследования дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СК по Ярославской области Фото: Пресс-служба СК по Ярославской области

Следователи выявили, что осенью 2006 года заказчик заплатил своему знакомому около 200 долларов США за то, что тот оформил на себя кредит на автомобиль заказчика. При этом заказчик заранее не планировал выплачивать кредит и договорился с работниками банка, что половину стоимости автомобиля они могут оставить себе. Однако работники банка обратились в полицию с заявлением о совершении мошенничества в отношении банка.

Знакомый, на которого был оформлен кредит, стал требовать деньги с заказчика за то, что не расскажет милиции о совершенном ими мошенничестве. В результате чего заказчик решил убить знакомого и договорился с другим своим знакомым, который в качестве исполнителя совершит преступление. Исполнитель согласился на преступление за денежное вознаграждение в размере 30 тыс. руб.

В апреле 2007 года исполнитель вместе со знакомым, на которого оформлен кредит, на машине поехали в Угличский района. При этом исполнитель напоил своего спутника алкоголем. Он остановился на обочине, оба мужчины вышли из автомобиля. Далее исполнитель не менее 9 раз ударил мужчину обухом топора по голове, после чего скрылся с места преступления. Заказчик выплатил исполнителю 30 тыс. руб.

Алла Чижова