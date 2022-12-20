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Главой Брейтовского района стал снова Андрей Перов

Андрей Перов переизбран на новый срок главой Брейтовского муниципального района. Он уже почти 10 лет руководит самым отдаленным районом от центра области.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поздравил господина Перова в социальных сетях, подметив, что под его руководством район развивается.

«Под его началом район развивается, наращивает социально-экономические показатели. При этом остается самым экологичным районом с большими перспективами в сфере АПК, перерабатывающего производства, туризма»,— сказал губернатор.

Вероника Макарова

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