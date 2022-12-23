Мэрия Воронежа сообщила о судах с концессионером парковок из-за штрафов

Администрация Воронежа «была вынуждена» обратиться в арбитражный суд региона с исками о взыскании 2,3 млн руб. штрафов за «недобросовестное исполнение соглашения» с концессионера платных парковок в городе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Там сообщили, что на местный филиал ООО «Городские парковки «систематически» налагаются штрафы за неустранение выявленных в ходе контрольных мероприятий нарушений, но компания «активно оспаривает каждое выявленное нарушение».

В итоге, по данным на 23 декабря, на концессионера за все время действия соглашения были наложены штрафы в сумме на 6,3 млн руб. Из них «в добровольном порядке» выплачено было только 1,2 млн руб. В сумму исков на 2,3 млн руб., с которыми пока обратилась в суд мэрия, вошли неоплаченные штрафы за нарушения 2019 и 2020 годов, а также первой половины 2022-го.

В пресс-службе мэрии также прокомментировали выявленный контрольно-счетной палатой (КСП) города факт разметки концессионером «дополнительных» платных парковочных мест, не предусмотренных действующим проектом организации дорожного движения (ПОДД). Мэрия подтверждает, что компания, «по своей инициативе» стала взимать плату за еще за 143 места, не согласованных с властями. При этом часть знаков была установлена на муниципальных опорах, а не на специальных стойках. Как сообщили в пресс-службе, эти «нарушения» выявлены ранее «в ходе проведения инвентаризации», после чего «были направлены претензии с требованием устранить нарушения в установленный срок».

Однако мэрия оправдывает действия концессионера тем, что в 2021 году во время обустройства выделенных полос на улице Плехановской он лишился возможности взимать плату за 136 мест. «В настоящее время поручено» разработать и актуализировать ПОДД с учетом их восполнения»,— сообщили в пресс-службе

Руководитель подразделения «Городских парковок» в Воронеже Анатолий Кобяшев опроверг «Ъ-Черноземье» создание якобы «дополнительных» мест: «Их нет. По итогам инвентаризации 2022 года у оператора, напротив, осталось 5,5 тыс. платных мест от ранее созданных 6 тыс. Все изменения утверждались городом в рамках реконструкций улично-дорожной сети. А вопросы последующего уточнения ПОДД как комплексного документа — это не полномочия оператора». Господин Кобяшев также отвергает данные о неправильном размещении знаков: «Такой формат был согласован администрацией в 2018 году и согласуется с ранее определенной городом дислокацией».

Сергей Калашников

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