Москвичи остаются при своих

Вторичный рынок «завис» — москвичи не могут продать свои квартиры. Как выяснил “Ъ FM”, недвижимость стоит без просмотров месяцами. По данным базы объявлений ЦИАН, число предложений в этом году выросло на 44%, а Москва стала единственным городом в России, где вторичное жилье подешевело с начала года, правда, всего на 0,5%. Однако реальных сделок, как заявляет Росреестр, было заключено на 20% меньше, чем годом ранее. Чего ждут покупатели? И какой дисконт дают продавцы? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Москвич Алексей продает свою двухкомнатную квартиру в районе Фили-Давыдково с мая 2022-го. И если летом еще были звонки от потенциальных покупателей, то с осени — тишина. За эти полгода не было ни одного просмотра, и это с учетом того, что он заметно опустил цену, рассказал продавец: «Дальше объявлений о продаже на всех возможных площадках дело не пошло. Мы грешили на риэлтора и даже поменяли его осенью. Но, к сожалению, ни к чему это пока не привело. Мы выставляли квартиру по цене в районе 21 млн руб., и в мае это была адекватная оценка. Сейчас за нее уже просим 16,5 млн руб.».

2022-й заканчивается с избыточным объемом предложений, констатируют аналитики. В Москве на данный момент продается на 44% квартир больше, чем годом ранее. Только в базе ЦИАН размещено 63 тыс. объявлений, и это без учета элитной недвижимости. Но скидок в 20-30% за срочную продажу, как это было в октябре-ноябре уже нет, отметила эксперт «ЦИАН. Аналитики» Елена Лапшина:

«Средний дисконт составляет около 5-8%. Продавцам приходится предоставлять такую скидку, чтобы выйти быстро на продажу. Но если сравнивать цены с началом года, то в декабре 2022-го они даже ниже, чем в январе 2021-го. Средняя цена квадратного метра сейчас составляет 302 тыс. руб., без учета премиального сегмента».

Похожая ситуация и на вторичном рынке элитного жилья. Средний срок экспозиции вырос с трех месяцев до полугода, дома же могут ждать покупателей годами. Свой загородный таунхаус с лета 2022-го пытается продать и москвич Артем: «Потенциальных покупателей было много несколько месяцев назад. Интерес сильно снизился после объявления мобилизации. Позже у нас появился покупатель, и в течение последних полутора месяцев мы не выставляли жилье на продажу. Но потом у второй стороны оказались какие-то проблемы с получением ипотеки, и в итоге сделка не состоялась. За это время мы снизили стоимость дома чуть больше чем на 1 млн руб.».

В декабре, как правило, рынок оживает. С выплатой новогодних премий и бонусов многие хотят закрыть вопрос с жильем, но только не в этом году. Покупатели ждут, что вслед за первичным рынком недвижимости цены пойдут вниз и на вторичном. Но на него не распространяется льготная ипотека, а продавцы элитных объектов серьезных скидок не дают. Даже те, кто уехал из России, не торопятся продавать свои активы, хотя бывают исключения, резюмирует директор департамента продаж городской недвижимости Intermark Real Estate Кристина Томилина:

«Продавец каждый день созванивался с нашим брокером и спрашивал, как идет продажа, так как ему действительно очень срочно нужно было уехать. В итоге жилье продалось за два месяца с достаточно большим дисконтом — порядка 20%. Оно выставлялось за 70 млн руб., в итоге ушло за 57 млн руб. с копейками. Остальные сделки проходили в рабочем режиме.

А если говорить о долгосрочной перспективе, то мы рассчитываем в следующем году только на внутренний рынок, что понятно. На внешнем рынке сделок больше нет.

К счастью, достаточно много покупателей приходят с фондового рынка, они забирают свои средства и перекладывают их в более консервативный вариант инвестиций, то есть в недвижимость».

Между тем таких инвестиционных объектов на вторичном рынке элитного жилья в Москве сейчас порядка 3 тыс. Если сравнивать с прошлым годом, то это втрое больше.

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