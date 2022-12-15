Спрос нагоняют скидками

Столичный рынок недвижимости ожидают большие скидки. При этом номинальная стоимость объектов вряд ли упадет. И на первичное, и на вторичное жилье дисконт в следующем году может достигать 30%, рассказали “Ъ FM” риэлторы и девелоперы. По их словам, такие предложения появятся на фоне рекордного уменьшения спроса. Интерес москвичей к покупке квартир в новостройках снизился впервые за семь лет. По данным аналитиков Nikoliers, по итогам 2022-го он упадет как минимум на 22%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Застройщики пробовали остановить падение: на рынке появилась ипотека от девелоперов со ставками в доли процента и низким первоначальным взносом. Но Центробанк уже заявил, что намерен бороться с такими инструментами. И теперь снижение спроса сложно остановить, особенно на фоне высоких цен, которые установились на рынке, отмечает вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев: «Практически за последние три года вместе с пандемией цены на первичном рынке выросли в среднем на 40-50%. Платежеспособный потребительский спрос на нем сохранить не удалось.

На фоне запущенных застройщиками акций по нулевой ипотечной ставке, нулевому размеру первого взноса у них получилось продержаться по август, но сентябрь окончательно ухудшил их положение. Многие люди стали отказываться от инвестиций в первичное жилье, поскольку сроки окончания строительства начали корректироваться, причем централизованно со стороны Минстроя. Никаких штрафных санкций не возникает даже в случае просрочки до двух лет».

При этом снижать стоимость самих квартир девелоперы не спешат, поскольку определенная цена квадратного метра уже заложена в проекты новостроек. В таких условиях, говорят собеседники “Ъ FM”, застройщики будут вынуждены предлагать дисконты, в октябре-ноябре этого года они уже достигли 20-30%. Однако партнер Nordhus Ольга Магилина не уверена, что даже в сложной для рынка ситуации компании станут активно идти на уступки клиентам:

«Я бы все-таки не стала оперировать такими цифрами, как 10%, 20% и 30%. Таких скидок в реальности, конечно же, нет.

Уже почти традиция: каждый год в декабре объявляются серьезные скидки, которые исчисляются в десятках процентов. Но насколько они реальны? Не всегда и не совсем. Сейчас действительно идет снижение средних цен, но оно составляет не более 1,5% в месяц. Тренд этот, скорее всего, продолжится, но я бы не особо рассчитывала на какое-то серьезное падение. Если оно и будет происходить, то на фоне инфляции, которая, вероятно, эти радостные цифры снижения поглотит».

На вторичном рынке недвижимости спрос в этом году тоже упал — как минимум на 20%, отмечают аналитики. Причина та же — рост цен, падение доходов населения и общая экономическая неопределенность. Впрочем, отличие от «первички» все же есть. Вероятность дисконта на этом рынке гораздо выше, говорит директор аналитической платформы bnMAP.pro Сергей Лобжанидзе: «Вторичный рынок гораздо сильнее испытывает давление в складывающейся обстановке в сторону снижения цен.

Это происходит, с одной стороны, потому что средняя ставка по ипотеке на первичном и вторичном рынках отличается как минимум в два раза, ведь программа в первую очередь поддерживает сегмент нового жилья и активность строительства. На вторичном рынке такие механизмы не действуют. С другой стороны, появилось существенное число продавцов, которые заинтересованы скорее выйти на сделку, и они наверняка продадут квартиру дешевле некоторого базового уровня рекламных объявлений, чем будут ждать непонятно сколько».

Аналитики отмечают, что если дисконты не помогут, то предложение на вторичном рынке резко сократится, а на первичном останутся только готовые квартиры. Таким образом, девелоперы перестанут получать от покупателей финансирование на строительство через эскроу-счета, что грозит некоторым компаниям банкротством.

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Иван Хорушевский