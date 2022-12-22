Подмосковная компания «Маяк» по концессии построит в Тамбовской области интернат для пожилых и инвалидов за 920 млн рублей

Тамбовские власти подписали концессионное соглашение с подмосковным ООО «Управляющая компания "Маяк"» о финансировании, создании и эксплуатации дома-интерната для пожилых граждан и инвалидов на 150 мест в селе Отъяссы Сосновского района. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

В конкурсной документации итоговые протоколы не отражены. При этом указано, что торги состоялись — то есть помимо инициатора проекта «Маяка» на них заявился и к ним был допущен как минимум один участник.

Реализация проекта оценивается в 919,8 млн руб. Из них около 685 млн предоставит федеральный бюджет, а 14 млн — областной. Еще порядка 220 млн вложит инвестор. В проекте предусмотрена реконструкция уже существующего здания и строительство еще одного корпуса.

Строительство планируется начать в 2023 году и завершить в 2025 году. Сама концессия рассчитана на 15 лет. За это время власти могут вложить 2,4 млрд руб. в качестве операционного и инвестиционного платежей, а также капитального гранта.

Концессионер имеет право зарабатывать на социальных услугах за пределами срока индивидуальной программы предоставления соцуслуг (ИППСУ) и в пределах срока, но за пределами объемов ИППСУ. Кроме того, инвестор может брать плату с граждан без ИППСУ, а также на договорной основе по коммерческому тарифу, если койко-места не заняты людьми с ИППСУ.

Власти называют социальный комплекс «Серебряная долина» новой формой социального обслуживания. «Новые технологии дадут возможность пожилым людям проживать индивидуально в комфортных условиях в непосредственной близости к социальной инфраструктуре, обеспечивающей полный сектор медицинских, психологических, бытовых и культурно-досуговых услуг», — отметили в пресс-службе.

Подробнее о проекте читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Пожилым предложили концессию».

Александр Прытков

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