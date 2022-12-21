Главные новости за 21 декабря. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодарском водохранилище с 22 декабря ограничат эксплуатацию маломерных судов. Такие меры приняты в связи со средним уровнем реагирования, объявленным в регионе.

В Краснодарском крае объявили первую степень опасности из-за прогнозов по загрязнению воздуха.

В Краснодарском крае открыли Северный обход Анапы, протяженность которого составляет 13,5 км. В открытии в режиме телемоста участвовал премьер-министр Михаил Мишустин.

Московский девелопер «Самолет» планирует построить новый курортный город, рассчитанный на проживание около 1 млн человек, в Темрюкском районе Краснодарского края. Точное место пока не называется.

На Кубани плата за технический осмотр легковых и грузовых автомобилей с 2023 года увеличится в два раза. Она не менялась на протяжении 10 лет. За осмотр легкового автомобиля придется платить 1300 руб. вместо 651 руб.

Бразильский «Интернасьонал» выкупил у футбольного клуба «Краснодар» нападающего Вандерсона Масиэла. За краснодарскую команду он провел 130 матчей, забил 17 голов и отдал 15 результативных передач.

На новогодние каникулы в отелях и гостиницах Крыма забронировано 60–70% номеров, в некоторых объектах уровень бронирования достиг 100%.

Главный врач городской больницы №1 Новороссийска Валерий Кархмазов обратился к депутату Заксобрания Краснодарского края Александру Карпенко с просьбой оказать «без промедления» содействие в ремонте бомбоубежища, которое находится на территории лечебного учреждения.

Арбитражный суд Краснодарского края возобновил производство по делу о несостоятельности ООО «Вина Лефкадии». Компания попросила признать себя несостоятельной еще в 2014 году из-за долга в 758,7 млн руб.

Открытие горнолыжных трасс на курорте «Роза Хутор» намечено на 29 декабря. Это связано с очень теплой погодой на Кубани.

На Кубани с 1 января увеличится стоимость проезда в поездах пригородного сообщения. Минимальная стоимость поездки составит 31 руб.

Новый генплан Новороссийска примут в конце февраля — начале марта 2023 года.

Краснодарский край занял 14-е место в списке самых пьющих регионов России. Лидируют в списке Сахалинская область, Чукотка и Курганская область. Самыми непьющими регионами стали Чечня, Дагестан и Ингушетия.

Читайте нас в Telegram