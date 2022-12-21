Кубань заняла 14 место в рейтинге самых пьющих регионов РФ

Краснодарский край вошел в рейтинг самых пьющих регионов России в 2022 году на 14-й позиции. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на депутата Госдумы Султана Хамзаева.

Свою позицию край занимает уже второй год подряд. Лидируют в списке Сахалинская область, Чукотка и Курганская область. Самыми непьющими регионами стали Чечня, Дагестан и Ингушетия.

При составлении рейтинга учитывались показатели смертности от отравления алкоголем, число учтенных граждан с диагнозом алкоголизм, количество преступлений, совершенных в нетрезвом состоянии, объем проданного алкоголя в литрах чистого спирта, число преступлений, связанных с оборотом алкогольной продукции и показатели регионального антиалкогольного законодательства (часы запрета продажи продукции).

Как отметил господин Хамзаев, субъектам предложат консультативную и юридическую помощь в виде уроков трезвости, разъяснительной работы с родителями, консультации по развитию общественного контроля и спорта.

Анастасия Донскова

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