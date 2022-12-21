Бразильский «Интернасьонал» выкупил у ФК «Краснодар» Вандерсона Масиэла

Бразильский «Интернасьонал» выкупил у футбольного клуба «Краснодар» нападающего Вандерсона Масиэла. Об этом сообщает пресс-служба российской команды.

«В настоящий момент все формальности между клубами урегулированы. За свою нынешнюю команду хавбек выступает с марта на правах аренды»,— отметили в ФК.

28-летний Вандерсон Масиэл перешел в «Краснодар» летом 2017 года из австрийского «Ред Булл Зальцбурга». За команду он провел 130 матчей, забил 17 голов и отдал 15 результативных передач.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram