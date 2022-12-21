Мишустин открыл скоростную автомагистраль к Крымскому мосту

В Краснодарском крае открыли Северный обход Анапы, протяженность которого составляет 13,5 км. Новая четырехполосная магистраль вошла в транспортный коридор «Север — Юг», который связывает федеральную трассу М-4 «Дон» с мостом через Керченский пролив и полуостровом Крым. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

«Она позволит исключить транзитный транспорт с городских улиц, что особенно актуально в высокий туристический сезон, а также повысит доступность морских портов и логистику всего Черноморского побережья Кубани»,— отметил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

На участке построили пять мостов и путепроводов, а также три развязки. Прогнозируется, что интенсивность движения на новом участке составит около 32 тыс. автомобилей в сутки, а в курортный сезон еще больше.

В открытии Северного обхода Анапы в рамках телемоста принял участие председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Он отметил, что новая трасса на Кубани вместе с открытым участком федеральной трассы А-157 Минеральные Воды (аэропорт) — Кисловодск в Ставропольском крае важны для туристов.

«Для жителей российских субъектов, путешественников и для бизнеса очень важен запуск этих современных трасс. Они позволят сделать еще более комфортными и безопасными поездки наших граждан по туристическим местам Краснодарского края и Северного Кавказа, естественно снизят издержки предпринимателей на логистику»,— сказал Михаил Мишустин.

Татьяна Ручкина

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