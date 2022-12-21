СМИ: новый курортный город на 1 млн человек построят на Таманском полуострове

Московский девелопер «Самолет» планирует построить новый курортный город в Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на независимые источники.

В самой компании точное месторасположение нового курорта не называют. Однако 19 декабря топ-менеджер компании Антон Елистратов сообщил, что новый город будет рассчитан на 500 тыс. — 1 млн человек. Под проект сформирован земельный банк площадью около 3 тыс. га, на участке будет сосредоточена в основном курортная недвижимость.

К строительству планируют приступить в 2024 году. При этом о планах девелопера построить на Кубани новый курортный город сообщалось еще в декабре 2021 года. Уже тогда группа приобрела два проекта в Краснодарском крае общей площадью 3 тыс. га. Тогда на них планировалось построить два объекта курортной недвижимости. Теперь же участки консолидировали для строительства нового курорта.

Татьяна Ручкина

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