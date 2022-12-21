Главврач горбольницы Новороссийска просит власти без промедления отремонтировать бомбоубежище

Главный врач городской больницы №1 Новороссийска Валерий Кархмазов обратился к депутату Заксобрания Краснодарского края Александру Карпенко с просьбой оказать содействие в ремонте бомбоубежища, которое находится на территории лечебного учреждения. Об этом сообщает пресс-служба больницы.

«Не требует промедления и решение вопроса с ремонтом бомбоубежища Новороссийска. С учетом того, что мы живем в режиме спецоперации, это нужно решить, как можно скорее», - говорится в сообщении.

Подземное убежище на территории горбольницы №1 построили в «восьмидесятые» годы прошлого века. С распадом СССР сооружение пришло в упадок и оказалось заброшено.

В июле 2021 года на заседании комитета гордумы по вопросам ЖКХ и градостроительной политики вопрос о восстановлении защитного сооружения поднял депутат Сергей Фомин. Однако вопрос так и не был решен.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram