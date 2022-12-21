Отели Крыма на новогодние праздники забронированы на 60–70%

На новогодние каникулы в отелях и гостиницах Крыма забронировано 60–70% номеров, в некоторых объектах уровень бронирования достиг 100%. Об этом в интервью «Вести.Крым» сообщил министр туризма республики Вадим Волченко.

«Это прежде всего топовые объекты, которые озаботились заранее межсезонной инфраструктурой — спа-центры, бассейны, дополнительным туристическим сервисом. У этих средств размещения все хорошо, как и у санаториев, которые предлагают целый комплекс лечения»,— отметил Вадим Волченко.

Он подчеркнул, что номера в Крыму бронируют люди разного возраста и достатка, в том числе молодежь. Также министр добавил, что в этом году в Новый год в Крыму будет меньше уличных мероприятий, все развлечения будут организованы в основном на территории средств размещения.

Татьяна Ручкина

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