В Краснодарском водохранилище ограничат движение судов в связи со средним уровнем реагирования

В Краснодарском водохранилище с 22 декабря ограничат эксплуатацию маломерных судов. Соответствующее постановление губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева опубликовано на сайте администрации региона.

Как отмечено в документе, мера вводится в соответсвии с указом президента РФ Владимира Путина, которым на территории Кубани введен средний уровень реагирования. Цель ограничения - усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Краснодарского края.

Эксплуатация судов буде ограничена в акватории водохранилища и ниже по течению реки Кубань до Яблоновского моста в границах территории Краснодарского края. Мера начнет действовать с 00:00 22 декабря и до особого распоряжения.

Средний уровень реагирования в Краснодарском крае, Крыму, Севастополе и в других приграничных регионах был введен указом президента РФ Владимира Путина от 19 октября 2022 года. Распоряжение наделяет местные власти полномочиями обеспечения территориальной и гражданской обороны, защиты населения и территорий от природных и техногенных ЧС.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram