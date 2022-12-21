На Кубани объявили первую степень опасности из-за загрязнения воздуха

В Краснодарском крае объявили первую степень опасности из-за прогнозов по загрязнению воздуха. Об этом сообщает пресс-служба минприроды региона.

По данным Краснодарского ЦГМС, во всем регионе с 18 часов 21 декабря до 10 часов 22 декабря ожидаются метеорологические условия, препятствующие рассеиванию вредных примесей в приземном слое атмосферы. В связи с этим ожидается повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха.

Ранее минприроды объявляло первую степень опасности в Туапсинском районе и Новороссийске. Там повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха ожидается с полуночи до 9 часов.

Татьяна Ручкина

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