В Краснодарском крае с 1 января подорожает проезд в электричках

На Кубани с 1 января увеличится стоимость проезда в поездах пригородного сообщения. Соответствующий приказ регионального департамента государственного регулирования тарифов опубликован на официальном сайте администрации края.

С начала нового года проезд в пригородном железнодорожном транспорте в Краснодарском крае будет стоить 31 руб. за одну зону (в 2022 году — 29 руб.); на участке Туапсе — Адлер — 45 руб. за каждую зону (в 2022 году — 42 руб.). На Сочинском участке Северо-Кавказской железной дороги на участках: Адлер — Роза Хутор, Адлер — Аэропорт, Адлер — Имеретинский курорт и Имеретинский курорт — Роза Хутор стоимость проезда не изменится и составит 58 руб. за каждые 10 км.

Дмитрий Нестеренко

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