В Краснодарском крае плата за техосмотр автомобилей с 2023 года вырастет в два раза

На Кубани плата за технический осмотр легковых и грузовых автомобилей с 2023 года увеличится в два раза. Размер предельной стоимости за ТО обслуживание транспортных средств в регионе не менялся более 10 лет.

Губернатор Вениамин Кондратьев подписал постановление «Об установлении предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Краснодарского края на 2023 год». Документ опубликован на сайте администрации региона. В соответствии с ним, прежние документы, регламентирующие стоимость ТО и разработанные в 2011 и 2012 годах, утрачивают силу с 1 января следующего года.

Так, предельный размер платы за техосмотр легкового автомобиля (до восьми мест) составит 1300,37 руб. вместо 651 руб., как было раньше. За авто, имеющее, помимо места водителя, более восьми мест и масса которого не превышает 5 тонн, теперь придется заплатить 1679,9 руб. (прежде — 841 руб.). Вырастет и цена за ТО прицепов: с 414 руб. до 826,97 руб. Для легких грузовиков (до 3,5 тонны) стоимость составит 1386,27 руб. (прежде — 694 руб.). Для тяжелых (до 12 тонн) — 1959,55 руб. вместо 981 руб.

В соответствии с Федеральным Законом «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», техосмотр обязаны проходить владельцы легковых автомобилей или мотоциклов старше четырех лет при постановке транспортного средства на учет, совершении регистрационных действий, связанных со сменой владельца транспортного средства, или в случае регистрации изменений в его конструкции.

Дмитрий Нестеренко

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