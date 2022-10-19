На защите коммуникации

Минпромторг просит промышленные предприятия отказаться от использования иностранных мессенджеров и систем видеоконференций (ВКС), включая Zoom, Skype и WhatsApp, в целях обеспечения кибербезопасности. В качестве альтернативы предлагает использовать российские мессенджеры и ВКС. Эксперты считают, что технически проблем с переходом на российские решения не будет, но может помешать человеческий фактор. Самыми безопасными программами для связи специалисты между тем называют американский Signal, швейцарскую Threema, американскую Wickr и Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом Минпромторга от 13 октября в адрес руководителей промышленных предприятий с просьбой прекратить использование для служебных целей иностранных мессенджеров и систем ВКС, в частности Zoom, Skype и WhatsApp. Эта мера необходима для обеспечения безопасности информации, не составляющей гостайну, следует из письма.

В качестве альтернативы Минпромторг предлагает сервисы российских разработчиков, состоящих в реестре отечественного ПО. Обеспечить связь через российские мессенджеры необходимо как на компьютерах, так и на смартфонах, планшетах и других устройствах. В министерстве “Ъ” подтвердили отправку писем: «Это решение связано с необходимостью выполнения требований правительства и усиления мер по информационной безопасности».

В реестре российского софта зарегистрировано 258 коммуникационных программных продуктов, у 74 из них соответствующий код классификатора указан основным. Среди мессенджеров и программ видеосвязи, включенных в реестр,— «Яндекс.Мессенджер» и «Яндекс.Телемост», Jazz (разработан «Сбером»), TrueConf, «Контур.Толк», ICQ и «ТамТам». «VK мессенджера» в реестре “Ъ” не обнаружил, но в холдинге уточнили, что он входит туда в составе решений «ВК Экосистема».

План мероприятий госпрограммы «Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий», одобренный в 2021 году, уже предусматривает перевод сотрудников госорганов и бюджетных организаций на российское ПО для коммуникаций (см. “Ъ” от 9 августа 2021 года). В «Ростехе» еще в 2021 году было запрещено использование Zoom, Skype, WhatsApp и других иностранных программ на рабочих компьютерах, сообщал РБК. Минпросвещения перед началом текущего учебного года разослало в регионы рекомендацию не использовать иностранные мессенджеры в образовательном процессе (см. “Ъ” от 17 октября).

Директор по развитию TrueConf Дмитрий Одинцов считает, что принцип работы российских и зарубежных публичных мессенджеров «ничем не отличается» и их использование «всегда соседствует с конкретными рисками». «Во-первых, есть возможность перехвата данных — информация проходит через сервера в ЦОДах, которые часто расположены даже не в нашей стране,— поясняет эксперт.— Во-вторых, из-за санкций может быть ограничен доступ — а это критично для больших компаний, сотрудники которых привыкли постоянно общаться, делиться файлами и решать рабочие вопросы в мессенджерах и сервисах ВКС». Отключение сервиса, подчеркивает он, может затруднить связь и замедлить даже самые базовые процессы, особенно для промышленных предприятий.

На рынке корпоративных решений видео-конференц-связи сейчас несколько основных игроков — IVA, TrueСonf и Vinteo, отмечает гендиректор IVA Technologies Станислав Иодковский: «Кроме того, активно начинают работать госкомпании, например, Сбербанк и ВТБ. Плюс есть решение от "Яндекса", которое также вполне может заместить пресловутый Zoom». Некоторые решения, по его словам, совместимы с отечественными операционными системами: «Не думаю, что стоит ожидать трудностей с переходом в техническом плане. А вот с точки зрения бюджетирования и человеческого фактора затруднения вполне возможны».

По данным исследования интегратора Artezio (входит в группу «Ланит»), самыми безопасным мессенджером в 2022 году стал Signal от американской Open Whisper Systems (OWS), на втором месте швейцарский Threema, далее американский Wickr, Telegram, Viber, iMessage и на последнем — WhatsApp. Аналитики оценили около 40 программ по десяти параметрам, которые поддерживает мессенджер: шифрование по умолчанию, шифрование голосовых звонков, шифрование видеозвонков, удаление сообщений на устройствах и др. Как отметил директор центра разработки Artezio Дмитрий Паршин, в топ безопасных мессенджеров не включались программы, интегрированные с соцсетями, так как это «плохо влияет на приватность». «VK мессенджер» также тестировался, «результаты были хорошими, но полностью рекомендовать его для приватной переписки и включить в топ специалисты не могут».

Тимофей Корнев, Юрий Литвиненко