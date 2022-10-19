Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На защите коммуникации

Правительство просит промышленность отказаться от иностранных мессенджеров

Минпромторг просит промышленные предприятия отказаться от использования иностранных мессенджеров и систем видеоконференций (ВКС), включая Zoom, Skype и WhatsApp, в целях обеспечения кибербезопасности. В качестве альтернативы предлагает использовать российские мессенджеры и ВКС. Эксперты считают, что технически проблем с переходом на российские решения не будет, но может помешать человеческий фактор. Самыми безопасными программами для связи специалисты между тем называют американский Signal, швейцарскую Threema, американскую Wickr и Telegram.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом Минпромторга от 13 октября в адрес руководителей промышленных предприятий с просьбой прекратить использование для служебных целей иностранных мессенджеров и систем ВКС, в частности Zoom, Skype и WhatsApp. Эта мера необходима для обеспечения безопасности информации, не составляющей гостайну, следует из письма.

В качестве альтернативы Минпромторг предлагает сервисы российских разработчиков, состоящих в реестре отечественного ПО. Обеспечить связь через российские мессенджеры необходимо как на компьютерах, так и на смартфонах, планшетах и других устройствах. В министерстве “Ъ” подтвердили отправку писем: «Это решение связано с необходимостью выполнения требований правительства и усиления мер по информационной безопасности».

В реестре российского софта зарегистрировано 258 коммуникационных программных продуктов, у 74 из них соответствующий код классификатора указан основным. Среди мессенджеров и программ видеосвязи, включенных в реестр,— «Яндекс.Мессенджер» и «Яндекс.Телемост», Jazz (разработан «Сбером»), TrueConf, «Контур.Толк», ICQ и «ТамТам». «VK мессенджера» в реестре “Ъ” не обнаружил, но в холдинге уточнили, что он входит туда в составе решений «ВК Экосистема».

План мероприятий госпрограммы «Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий», одобренный в 2021 году, уже предусматривает перевод сотрудников госорганов и бюджетных организаций на российское ПО для коммуникаций (см. “Ъ” от 9 августа 2021 года). В «Ростехе» еще в 2021 году было запрещено использование Zoom, Skype, WhatsApp и других иностранных программ на рабочих компьютерах, сообщал РБК. Минпросвещения перед началом текущего учебного года разослало в регионы рекомендацию не использовать иностранные мессенджеры в образовательном процессе (см. “Ъ” от 17 октября).

Директор по развитию TrueConf Дмитрий Одинцов считает, что принцип работы российских и зарубежных публичных мессенджеров «ничем не отличается» и их использование «всегда соседствует с конкретными рисками». «Во-первых, есть возможность перехвата данных — информация проходит через сервера в ЦОДах, которые часто расположены даже не в нашей стране,— поясняет эксперт.— Во-вторых, из-за санкций может быть ограничен доступ — а это критично для больших компаний, сотрудники которых привыкли постоянно общаться, делиться файлами и решать рабочие вопросы в мессенджерах и сервисах ВКС». Отключение сервиса, подчеркивает он, может затруднить связь и замедлить даже самые базовые процессы, особенно для промышленных предприятий.

На рынке корпоративных решений видео-конференц-связи сейчас несколько основных игроков — IVA, TrueСonf и Vinteo, отмечает гендиректор IVA Technologies Станислав Иодковский: «Кроме того, активно начинают работать госкомпании, например, Сбербанк и ВТБ. Плюс есть решение от "Яндекса", которое также вполне может заместить пресловутый Zoom». Некоторые решения, по его словам, совместимы с отечественными операционными системами: «Не думаю, что стоит ожидать трудностей с переходом в техническом плане. А вот с точки зрения бюджетирования и человеческого фактора затруднения вполне возможны».

По данным исследования интегратора Artezio (входит в группу «Ланит»), самыми безопасным мессенджером в 2022 году стал Signal от американской Open Whisper Systems (OWS), на втором месте швейцарский Threema, далее американский Wickr, Telegram, Viber, iMessage и на последнем — WhatsApp. Аналитики оценили около 40 программ по десяти параметрам, которые поддерживает мессенджер: шифрование по умолчанию, шифрование голосовых звонков, шифрование видеозвонков, удаление сообщений на устройствах и др. Как отметил директор центра разработки Artezio Дмитрий Паршин, в топ безопасных мессенджеров не включались программы, интегрированные с соцсетями, так как это «плохо влияет на приватность». «VK мессенджер» также тестировался, «результаты были хорошими, но полностью рекомендовать его для приватной переписки и включить в топ специалисты не могут».

Тимофей Корнев, Юрий Литвиненко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...