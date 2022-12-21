Карьера для устойчивого развития

Глобальный энергопереход и стремление к целям устойчивого развития способствуют серьезным изменениям на рынке труда: на нем будут появляться новые рабочие места и исчезать привычные позиции. Чего ждут HR от кандидатов, как будет развиваться ситуация для специалистов в области устойчивого развития и какие компетенции необходимо развивать, чтобы успевать за трансформацией ESG-повестки и оставаться востребованным, волнует участников российского рынка труда, как и остальной мир.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Спрос и предложение

По прогнозу Европейского центра развития профессионального обучения (Cedefop), к 2030 году появится 2,5 млн новых специальностей. Наиболее яркие изменения ожидают секторы с высоким «зеленым» потенциалом: водоснабжение и обращение с отходами, электроэнергетика, строительство, производство оптического и электронного оборудования, архитектура и инженерия, металлургия и металлообработка. В конце списка оказываются добыча полезных ископаемых, особенно топливно-энергетических, производство кокса, нефтепереработка, а также теплоэнергетика, где наблюдается и ожидается падение занятости.

С появлением новых «энергопереходных» технологий занятость сначала будет расти благодаря развертыванию точечных «зеленых» проектов (включая повышение энергоэффективности зданий, строительство новых мощностей по переработке отходов, перевод заводских технологий на чистую энергию). Переход этих технологий к стадиям внедрения и распространения создаст дополнительные рабочие места. Спрос на специалистов, не только знакомых с термином «устойчивое развитие», но и занятых в соответствующей трансформации бизнес-процессов, будет расти. В России этот процесс уже отражается в появлении новых профессиональных стандартов: «работник по сортировке твердых коммунальных отходов», «специалист мусороперерабатывающего комплекса», «специалист по организации обращения с твердыми коммунальными отходами», «специалист по химической и биологической очистке водных стоков» и т. д.

Новые навыки

Межведомственная рабочая группа по обучению на рабочем месте IAG TVET, созданная Cedefop, Еврокомиссией, Европейским фондом образования, Международной организацией труда, Организацией экономического сотрудничества и развития и ЮНЕСКО, занимается выявлением новых тенденций профобучения, мониторингом и защитой интересов работников. Ее эксперты выделили качества востребованного сотрудника будущего. Их перечень состоит из двух разделов — это технические навыки, необходимые для адаптации или запуска «зеленых» стандартов, процессов, услуг, продуктов и технологий защиты экосистем и биоразнообразия, а также сокращения потребления энергии, материалов и воды и универсальные знания и умения в области устойчивого развития. Пересекаются эти множества в области «цифры»: Еврокомиссия в «Повестке дня в области новых навыков» 2020 года (пятилетний план до 2025-го) называет переход к цифровым и «зеленым» технологиям «двойным переходом»: такие навыки способствуют одновременно цифровой и «зеленой» трансформации. Часть европейского «зеленого» соглашения о достижении климатической нейтральности к 2050 году — программа переквалификации работников с целью адаптации к изменениям и приобретения новых навыков, необходимых для энергоперехода со слоганом «Никого не оставим». Программа предполагает целевую поддержку тех, кого сильнее всего затронет энергопереход (работники уходящих профессий, регионы, зависящие от добычи полезных ископаемых, и другие уязвимые страты), объемом €55 млрд в 2021–2027 годах.

Что писать в резюме

Знания в области устойчивого развития станут не только плюсом к резюме, но, возможно, и обязательным его разделом. Так, строительство энергоэффективных зданий потребует от рабочих умения разбираться в экологически чистых материалах и технологиях. По оценкам отчета Cedefop 2021 года «Зеленая занятость и трансформация навыков», 3–4 млн строителей различных профессий — от монтажников котлов тепловых насосов до плотников и столяров, каменщиков и техников — потребуется дополнительное изучение тематики энергоэффективности и возобновляемых источников энергии. Строителям часто не хватает знаний о том, как повторно использовать и перерабатывать промышленные и строительные отходы, отмечает Европейская обсерватория строительного сектора.

Компании же должны будут заботиться об уменьшении своего углеродного следа, что создаст потребность во внедрении экологически безопасных технологий на производстве и дизайне продуктов по принципам экономики замкнутого цикла: сделанных из безвредных материалов, более долговечных и пригодных для ремонта или повторного использования. Это, в свою очередь, вызовет спрос на специалистов, занимающихся проектированием такой продукции, и сотрудников профильных сервисов.

HR за ESG ответит

По данным отчета Greenbiz — State of the Profession 2022, 40% CEO (80% выборки — США, 20% — ЕС) считают ESG-повестку приоритетом для бизнеса (рост на 17% с 2016 года), а 20% уже внедрили ее в бизнес-процессы. С ростом интереса CEO к устойчивому развитию легче обосновать и бюджеты на достижение целей в этой сфере. И если ранее за ESG в компании отвечал один человек, то сейчас это часто полноценная команда.

В большинстве случаев ESG-критерии относятся к отчетности, анализу и раскрытию информации, построению отношений с заинтересованными сторонами. От профессионалов в этой области требуется опыт анализа данных, составления отчетов и согласования метрик с растущим числом стандартов раскрытия данных. Россия находится в частичной изоляции от глобального рынка, но вопросы нефинансовой отчетности и предоставления четких данных при переориентации на рынки Азии и Ближнего Востока, поддержка сотрудников в нестабильное время, решение экологических проблем никуда от этого не исчезают, а некоторые, напротив, приобретают бОльшую остроту.

В отчете компании Accenture об экологизации российского бизнеса 61% опрошенных компаний отметили, что испытывают трудности из-за отсутствия необходимых компетенций для внедрения и реализации целей устойчивого развития. Из-за роста требований к инженерам, проектировщикам, дизайнерам, энергетикам и другим специалистам возникает естественный временной и качественный разрыв как в их подготовке, так и в поиске. Кроме того, HR компаний вынуждены обновлять требования к постоянно растущему списку специализаций в условиях недостатка регламентов и критериев для отбора в меняющейся реальности. Что говорить о смежных специализациях, если даже спрос на профильных специалистов в области устойчивости кратно вырос. В качестве решения рынок предлагает образовательные программы разного уровня погружения в тему.

Ляйсан Арсланова, Кристина Багрова, Евгения Кузнецова, You Social