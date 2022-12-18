Посольство направит в МИД ЦАР ноту с требованием срочного расследования теракта против главы «Русского дома»

Госпитализированному после покушения директору «Русского дома» в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Дмитрию Сытому потребуется экстренная эвакуация в Россию. Об этом сообщило посольство РФ в ЦАР. В диппредставительстве также заявили, что в МИД ЦАР будет направлена нота с требованием всестороннего расследования теракта.

«Состояние директора "Русского дома" Дмитрия Сытого остается стабильно тяжелым… Сытому понадобится экстренная эвакуация в Россию для восстановления здоровья»,— сообщило посольство в Facebook (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена).

«По линии посольства России в МИД ЦАР направляется дипломатическая нота с требованием срочного проведения всестороннего расследования и установления организаторов и исполнителей теракта против российского гражданина»,— также заявили в диппредставительстве.

17 декабря в посольстве РФ в ЦАР сообщали об улучшении состояния здоровья господина Сытого.

16 декабря глава «Русского дома» получил посылку, в которой оказалась взрывчатка. По предварительным данным, она взорвалось у него в руках. Дмитрия Сытого госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Пресс-атташе посольства России в ЦАР Владислав Ильин назвал произошедшее покушением.

Позже в МИД РФ назвали случившееся терактом.

Посылку в «Русский дом» доставила DHL, компания расследует обстоятельства произошедшего. Тем временем в МИД Франции отвергли предположения в причастности Парижа к случившемуся.

Мария Федотова