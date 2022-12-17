DHL расследует доставку посылки со взрывчаткой в «Русский дом» в ЦАР

DHL прокомментировала доставку в культурный центр «Русский дом» в Центральноафриканскую Республику (ЦАР) посылки со взрывчаткой. Представитель пресс-центра Сабина Хартманн сообщила «РИА Новости», что DHL «расследует обстоятельства и в полном объеме сотрудничает с местными властями».

DHL доставила в «Русский дом» в столице ЦАР Банги посылку со взрывчаткой 16 декабря. Ее открыл глава культурного центра Дмитрий Сытый. Он получил тяжелые ранения. МИД РФ назвал произошедшее терактом. По словам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, господин Сытый ранее получил записку из Того с угрозой, что в следующий раз он получит в посылке голову сына, если «русские не уберутся с африканского континента и не распахнут двери для французов». МИД Франции после этого отверг обвинения в причастности Парижа к отправке взрывчатки.

Леонид Уварчев