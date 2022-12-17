В Екатеринбурге участника ОПГ приговорили к 13 годам колонии за организацию нарколаборатории

Кировский райсуд Екатеринбурга отправил в колонию на 13 лет участника организованной преступной группы (ОПГ). Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, организованной группой, в крупном размере), по п. 3 ст. 30, пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, организованной группой, в крупном размере).

По данным прокуратуры, участники ОПГ (материалы по ним выделены в отдельное производство) создали в конце 2019 года нарколабораторию в подвале жилого дома по ул. Комсомольская/Технологическая в Екатеринбурге. Лаборатория была оснащена всем необходимым для производства мефедрона.

Во время следственных действий были обнаружены и изъяты емкости с веществами, лабораторное оборудование, в том числе колбы, стеклянные и металлические емкости, канистры, бутылки, вытяжки, компрессор, электронные весы, электроплита, лабораторный штатив, противогазы и респираторы.

Обвиняемый вину в инкриминируемых ему преступлениях не признавал. «Стороной государственного обвинения суду представлены доказательства его причастности к производству наркотических средств с целью их дальнейшего сбыта», — прокомментировали в прокуратуре.

Суд назначил мужчине наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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