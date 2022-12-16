Набиуллина допустила расширение перечня закрытой информации в отчетности эмитентов

Глава Банка России Эльвира Набиуллина напомнила, что с 1 июля 2023 года эмитенты должны будут вернуться к раскрытию отчетности. Она допустила расширение перечня закрытой информации. По ее словам, после 1 июля эмитенты должны уведомлять регулятор о том, какие данные не публикуются. ЦБ будет проводить проверку соответствия этой информации перечню исключений.

«И мы сейчас работаем над тем, может быть, чтобы расширить такого рода ограничения с учетом чувствительности информации. Но в целом наша позиция заключается в том, что нужно переходить к более полному раскрытию информации, за исключением может быть чувствительной информации, ее перечень не должен быть очень большой, потому что получение информации принципиально важно для инвесторов»,— сказала госпожа Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России, трансляция которого ведется на YouTube-канале ЦБ.

Согласно постановлению правительства, российские банки и другие компании-эмитенты могут не раскрывать корпоративную информацию до 1 июля 2023 года. Изначально мера вводилась в марте до 31 декабря 2022 года, однако ее продлили в ноябре. В правительстве объяснили это решение защитой участников рынка от возможных санкций.

Лусине Баласян