«Дочку» ЛУКОЙЛа оштрафовали из-за нарушений техсостояния ликвидированных скважин на Ямале

Надымская городская прокуратура выявила факты ненадлежащего технического состояния скважин, расположенных на месторождениях, разрабатываемых ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры ЯНАО. Установлено, что целостность бетонных кубов ликвидированных скважин № 359 и № 3656 была нарушена. В частности бетонный куб ликвидированной скважины № 3656 расположен над поверхностью земли, что не соответствует установленным требованиям.

По результатам проверки в отношении ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов). Постановлением Северо-Уральского управления Ростехнадзора «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» назначен штраф в размере 200 тыс. руб.

Ранее «дочка» ЛУКОЙЛа ООО «РИТЭК» под контролем Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратуры провела работу по очистке реки Нумги и береговой линии от следов нефтепродуктов.

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Диана Сунагатуллина