Смольный перечислил районы, убранные от снега хуже всего

Районные коммунальные службы Санкт-Петербурга с утра выполнили подметание и первоочередные работы по очистке проходов к парадным и контейнерным площадкам. Об этом 14 декабря рассказали в пресс-службе жилищного комитета.

Несмотря на это, уборка на некоторых территориях до сих пор не проводилась. Замечания в основном касаются Центрального, Невского, Красносельского и Московского районов. Перед администрациями районов поставлена задача до четверга приступить к комплексной очистке дворов с последующим вывозом снега.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что почти 60 петербуржцев получили травмы после прошедшей метели.

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